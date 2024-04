Alberto Aquilani: “Abbiamo creato più occasioni dei nostri avversari. Il mio futuro? Lavorare qui e finire il campionato nel migliore dei modi”

Scritto da admin• 6:11 pm• Pisa SC

PISA – Al termine di una gara da cardiopalma, vinta dal Pisa per 4 a 3 contro il Palermo, ecco il commento del mister nerazzurro Alberto Aquilani, che da la sua chiave di lettura su questo importante successo della propria squadra.

di Maurizio Ficeli

“E’ tanta roba vincere così, in una gara ricca di emozioni, anche se abbiamo avuto un piccolo calo a livello mentale dopo la rete annullata ai rosanero, mentre nella ripresa siamo entrati bene in partita. Poi i due gol di Tramoni ci hanno fatto vincere la partita e siamo felici per lui. Sul Palermo posso dire che avevamo davanti una squadra fortissima e per tenere testa a loro dovevamo giocare al massimo ed infatti abbiamo tirato ben nove volte in porta nel primo tempo, anche se non siamo riusciti a sfruttare meglio certe circostanze. Credo che oggi il Pisa comunque abbia creato più occasioni contro una squadra che potrebbe anche andare in Serie A. Su certe voci riguardanti il mio futuro dico questo: premesso che a Firenze sono stato bene, raggiungendo risultati importanti, il mio obiettivo è solo quello di lavorare qui e di finire il campionato nel migliore dei modi.”

Last modified: Aprile 2, 2024