Massimiliano Allegri: “Contro il Pisa non sarà facile. Dobbiamo invertire il trend con le neopromosse”

PISA – Alla vigilia di Milan – Pisa ha parlato il tecnico Massimiliano Allegri, che durante la conferenza stampa ha ricordato i suoi trascorsi in maglia nerazzurra da livornese.

Allegri esordisce parlando delle insidie del match: “Sarà una partita complicata perché il Pisa, tranne a Bologna, ha sempre lottato e reso difficili gli incontri. Si tratta di una squadra fisica, dobbiamo affrontarla nel modo giusto altrimenti i nerazzurri potranno crearci dei problemi. E poi dobbiamo invertire il trend con le neopromosse dopo la sconfitta con la Cremonese“

Sul suo passato all’ombra della Torre nell’era Anconetani: “Al Pisa ho giocato nel 1988/1989, ho uno splendido ricordo del presidente Romeo Anconetani. Si parla di quarant’anni fa. Era un visionario e sarei curioso di vederlo nel calcio di oggi, totalmente cambiato dai diritti televisivi. Quell’esperienza mi ha dato modo di debuttare proprio contro il Milan che adesso mi ritrovo ad allenare“.

Sulle novità di formazione afferma: “De Winter potrebbe giocare titolare visto che martedì siamo di nuovo in campo contro l’Atalanta, devo ancora valutare tutti“.

Su una possibile fuga dice: “E’ presto per pensare ad una fuga dopo sette giornate. Bisogna continuare a lavorare, farlo bene perchè per la Champions servono 74 punti“.

