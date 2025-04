Martinelli (La Città delle Persone) chiede chiarimenti sulla riattivazione della linea bus 25: “Monitoraggio e promozione insufficienti”

Written by admin• 10:07 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del capogruppo della Città delle persone Paolo Martinelli sulla linea 25 Park Pietrasantina – Musei dei lungarni.

“Il capogruppo della lista La Città delle Persone, Paolo Martinelli, ha presentato un question time per ottenere chiarimenti riguardo alla riattivazione della linea bus 25, la navetta che collega il parcheggio “Park Pietrasantina” ai Musei dei Lungarni.

Attivata dal Comune dal 1° aprile, la linea 25 collega il parcheggio scambiatore Pietrasantina con i Lungarni Simonelli, Pacinotti, Mediceo, Galilei e Gambacorti, con corse giornaliere dalle 10:00 alle 19:15. L’obiettivo del servizio è facilitare l’accesso alle attrazioni culturali e turistiche al di fuori di Piazza dei Miracoli, ridurre il traffico privato nel centro storico e promuovere una mobilità più sostenibile.

Nel suo question time, Martinelli ha sollevato delle perplessità riguardo al monitoraggio del servizio, alla luce della sperimentazione realizzata nell’estate del 2024, e ha chiesto maggiori dettagli sulla sua promozione. In particolare, ha richiesto al Sindaco e alla Giunta di fornire i dati sui flussi turistici registrati durante quella fase sperimentale, osservando che in passato non erano state fornite risposte adeguate. Anche questa volta, tuttavia, non sono stati forniti dati concreti. La risposta ricevuta ha spiegato che l’azienda effettua un monitoraggio annuale, con un controllo effettuato nel mese di luglio. Durante i primi mesi della sperimentazione, erano stati registrati solo 271 utenti, una cifra molto bassa (circa 2 o 3 al giorno in media). Inoltre, si è aggiunto che la promozione della tratta ha visto un aggiornamento nel nome, includendo il riferimento ai “musei” dei Lungarni, e che l’ufficio turismo sta preparando una brochure con un QR code che fornirà informazioni sui musei ai turisti.

“La tratta ha un potenziale significativo per la mobilità turistica e urbana – ha dichiarato Martinelli – e speriamo che quest’anno vengano intraprese azioni di promozione adeguate, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno. Se ciò avverrà, ne vedremo i risultati. Tuttavia, è fondamentale che ci siano dati certi sull’utilizzo del servizio, ottenuti tramite un monitoraggio costante, giornaliero o settimanale, che il Comune dovrebbe richiedere all’azienda. Senza queste informazioni, rischiamo di trovarci di fronte a un’opportunità sprecata, con costi aggiuntivi per i cittadini e pochi benefici sui flussi di traffico.”



Last modified: Aprile 16, 2025