Pisa SC

PISA – Il centrocampista Marius Marin che tornava dopo due giornate di squalifica subentrato ad inizio ripresa a Gargiulo commenta il pareggio contro i lagunari nel dopo gara.

Antonio Tognoli

“Sono contento per questo pareggio. Mi mancava il campo in queste due domeniche. Volevamo portare a casa tre punti ma purtroppo, non ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo prepararci bene per la prossima partita con il Perugia che dobbiamo cercare di vincere davanti ai nostri tifosi”.

