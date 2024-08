Marina Slow: dibattiti Internazionali e spettacoli imperdibili

Scritto da admin• 5:56 pm• Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – Dopo il successo del primo weekend, Marina Slow continua con due giornate ricche di eventi. Lunedì 26 alle 21:00, il dibattito con Lorenzo Cappietti ed Enzo Pranzini è imperdibile. Due esperti di fama internazionale discuteranno sul tema centrale della festa: “Salvarsi dal mare. Una battaglia secolare, a che punto siamo?”.

Lorenzo Cappietti, professore associato all’Università di Firenze, è specializzato in costruzioni idrauliche e marittime, con un focus su dinamica, protezione, gestione e pianificazione dei litorali. Enzo Pranzini, ricercatore e docente all’Università di Firenze, è autore di 15 libri sul tema dei litorali e ha coordinato numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali sulla gestione delle coste. Un dibattito di alto livello da non perdere.

Martedì alle 22:00, sarà la volta di Alessio Lega, cantautore e cantastorie, noto per accostare temi di rivolta a quelli dell’amore. Due volte premiato con la Targa Tenco, Lega racconta storie di resistenza e incanta i bambini con i testi di Rodari. Il suo spettacolo è un teatro in miniatura, ricco di riflessioni sul mondo e di musica per il futuro. Il suo prossimo CD, il tredicesimo, si intitolerà “Monicelli ed altri eroi”.

Inoltre, non mancate allo spettacolo teatrale “Mi ricordo” di Massimo Corevi, tratto dal libro “Pisa una volta” di Athos Bigongiali, e all’appuntamento quotidiano delle 19:00 con le presentazioni di libri a cura della libreria Erasmus. Tutto questo sarà accompagnato dalla straordinaria cucina del Fortino, che offrirà piatti di pesce fresco “buono, pulito e giusto”.

