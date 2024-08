Boom boom Pisa. Un’autorete e un gol di Bonfanti affondano il Palermo alla Cetilar Arena

Scritto da Antonio Tognoli• 8:22 am• Attualità, Pisa, Pisa SC



PISA – Un grande Pisa batte il Palermo (2-0) al termine di una gara perfetta. I ragazzi di mister Inzaghi passano subito in vantaggio complice in autorete di Nedelcerau, nella ripresa Nicolas Bonfanti finalizza una grande azione di rimessa su assist di Matteo Tramoni. Niente da fare per il Palermo, una delle favorite alla vittoria del campionato, che incassa la sua seconda sconfitta consecutiva della stagione.

di Antonio Tognoli

(Foto Roberto Cappello)

Sono oltre ottomila gli spettatori presenti alla Cetilar Arena quasi novecento provenienti dalla Sicilia. Pronti via ed il Pisa passa. Leris scappa via sulla destra dopo un contatto con Pierozzi crossa teso e forte e Nedelcerau devia il pallone nella propria porta. Pisa in vantaggio. Il Var dopo qualche minuto conferma che è tutto regolare.

Il Pisa continua ad attaccare Caracciolo colpisce con il sinistro la traversa e il Palermo in confusione si salva e rimane in partita. Il Palermo cerca di farsi vedere in avanti. Di Francesco fa partire un traversone insidioso respinto da Giovanni Bonfanti, Ranocchia ci prova dal limite palla di poco fuori ancora di Francesco impegna Semper nella prima grande parata della serata. Il primo tempo si chiude con un attacco del Pisa: Beruatto vince un contrasto sulla sinistra palla a Tramoni che di sinistro mette sull’esterno della rete dando l’illusione ottica del gol. La prima frazione si chiude così con i nerazzurri in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa Dionisi butta nella mischia Vasic al posto di Roberto Insigne. Il Pisa però parte meglio e Desplanches devia una insidiosa conclusione di Marin in angolo. Al 9’ Palermo pericoloso con un gran colpo di testa di Brunori che Semper toglie da campione dall’angolino alla sua destra Al decimo primo cambi nel Pisa: fuori Touré per Bonfanti e Beruatto per Angori. Fuori dunque i giocatori che erano stati ammoniti per non rischiare nulla in una gara molto difficile. Nel momento di maggiore pressione del Palermo, il Pisa trova il raddoppio al (66’) Giovanni Bonfanti recupera una palla in difesa Tramoni va via in contropiede serve in mezzo Nicolas Bonfanti che scarica con il piatto destro in porta: 2-0.

Gran contropiede e l’Arena esulta. Di Francesco prova a cambiare l’inerzia del match inserendo Henry per Di Francesco e Gomes per Verra. Il Palermo cerca una sterile reazione chiudendo in attacca e conquistando una serie di calci d’angolo. La gara si chiude dopo sette minuti di recupero sul 2-0 per il Pisa che conquista il suo primo successo stagionale e conferma quel che di buono si è visto fin qui sul lavoro fatto da mister Filippo Inzaghi. Avanti così!

PISA – PALERMO 2-0



PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G.; Touré (55′ Bonfanti N.), Marin, Piccinini, Beruatto (55′ Angori); Tramoni (71′ Hojholt), Leris (71′ Calabresi); Moreo (76′ Vignato). A disposizione. Nicolas, Loria, Mlakar, Rus, Raycev, Arena, Jevsenak. All. Filippo Inzaghi

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakite, Nedelcearu (59′ Peda), Nikolaou, Pierozzi (83′ Lund); Ranocchia, Blin, Saric (68′ Gomes); Di Francesco (68′ Henry), Brunori, Insigne (46′ Vasic). A disposizione. Nespola, Cutrona, Di Mariano, Appuah, Buttaro, Verre, Ceccaroni. All. Alessio Dionisi.

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como. Ass. (Trinchieri-Bahri). Quarto Ufficiale: Mirabella. Var Camplone. Avar Di Vuolo

RETI: 4′ Nedelcerau (autorete), 66′ Bonfanti

Note. Ammoniti Pierozzi, Beruatto, Touré, Peda, Inzaghi (allenatore Pisa). Recupero 2′ pt; 7′ st. Spettatori 8.811.

