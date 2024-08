Sostituzione autoclavi all’Ospedale di Volterra: garantita la continuità delle attività chirurgiche

Scritto da admin• 4:37 pm• Volterra

VOLTERRA – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che dal 28 agosto al 21 settembre si procederà alla sostituzione delle autoclavi utilizzate per la sterilizzazione degli strumenti nel blocco operatorio dell’ospedale di Volterra.

Le attività di chirurgia ambulatoriale e in sala non subiranno interruzioni; tuttavia, per quest’ultima sarà necessario ridurre temporaneamente il numero di sedute. Per garantire la continuità del servizio, la direzione ospedaliera ha già riorganizzato e riprogrammato le attività, assicurando l’approvvigionamento del materiale sterilizzato tramite l’ospedale di Pontedera.

Questo intervento, coordinato congiuntamente dalle tecnologie sanitarie e dall’ufficio tecnico, fornirà all’ospedale di Volterra un sistema di sterilizzazione più innovativo ed efficiente.

Last modified: Agosto 25, 2024