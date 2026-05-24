Marina di Pisa, in corso i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia

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PISA – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, nel tratto che va da piazza Baleari fino a poco prima di piazza Sardegna. L’intervento è stato finanziato dal Comune di Pisa con il contributo dalla Regione Toscana, per un totale di circa 65 mila euro.

A seguire, nel mese di giugno, saranno avviati gli interventi per la manutenzione delle scogliere emerse nel tratto compreso tra i ristoranti Roca De Mar e Barbarossa a Marina di Pisa, finanziati per un importo di 215 mila euro, di cui il 50% da parte del Comune di Pisa e 50% dalla Regione Toscana. I lavori consentiranno di rinforzare le scogliere, riportando la terra e i massi sulla linea di costa in corrispondenza del parcheggio tra i due ristoranti, per far fronte alle mareggiate, a protezione degli stabilimenti balneari dell’area. A luglio previsti inoltre gli interventi per il ripascimento della Cella Milano, nella zona tra Marina di Pisa e Tirrena, per un importo di 250 mila euro, sempre finanziati al 50% da parte del Comune di Pisa e al 50% dalla Regione Toscana.

“Anche quest’anno il Comune di Pisa interviene in tempo sul litorale per garantire spiagge pienamente fruibili all’avvio della stagione estiva – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti -. Parallelamente continuiamo a programmare opere strategiche per la difesa del mare e la salvaguardia degli stabilimenti balneari. A giugno si svolgeranno i lavori per rafforzare il tratto di scogliera compreso tra i due ristoranti Barbarossa e Roca De Mar, in un punto in cui non ci sono stabilimenti balneari, mentre nel mese di luglio partiranno anche i lavori per rafforzare la diga della Cella Milano, che è invece un lavoro svolto interamente via mare. Come sempre, tutti gli interventi saranno organizzati in modo da limitare al minimo i disagi, salvaguardando la vivibilità del lungomare e le attività economiche durante tutta la stagione estiva. Con questa serie di importanti interventi, a cui si aggiunge l’affidamento dei presidi di sicurezza nelle spiagge libere di Marina di Pisa, continuiamo ad investire in opere e servizi a difesa del litorale pisano per garantire sicurezza, decoro e piena fruibilità a tutti coloro che frequentano le spiagge libere e gli stabilimenti delle nostre località balneari.“

I lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia, effettuati dal Comune di Pisa, prevedono la riprofilatura delle celle n. 4, 5, 6 e 7 e termineranno entro fine maggio, in modo da rendere le spiagge accessibili con l’inizio della stagione turistica. Per ridurre i disagi sul lungomare, le attività si svolgeranno con cantieri mobili che procederanno per stati di avanzamento. Durante i giorni festivi e prefestivi, quando è previsto un maggior afflusso di persone sul litorale, le attività saranno interrotte. Nel periodo dell’intervento è vietato l’accesso e la sosta alle aree demaniali marittime in località Marina di Pisa, limitrofe alle celle soffolte n. 4, 5, 6 e 7, in corrispondenza dei cantieri.

Infine, sempre in tema di sicurezza rivolta ai bagnanti, è di questi giorni l’approvazione della convenzione tra Comune di Pisa e Croce Rossa Italiana-Comitato di Pisa, per affidare i presidi di salvamento nel tratto di litorale di Marina di Pisa compreso tra la foce del fiume Arno e Piazza Sardegna, per un importo di 30mila euro. Il servizio verrà svolto nei weekend dal 20 giugno al 13 settembre e festivi, in orario dalle 9 alle 19, con presidi nelle spiagge di via Tullio Crosio e spiagge di ghiaia (celle 4-5-6-7).

Last modified: Maggio 24, 2026