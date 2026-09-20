Mantova – Pisa, le probabili formazioni. Al “Martelli” vietato sbagliare per i nerazzurri

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PISA – Il Pisa affronta oggi domenica 20 settembre, ore 17.15 il Mantova, una delle squadra più in forma del momento, che ha voglia di continuare a stupire. Archiviatr le sconfitte con Entella ed in Coppa contro la Fiorentina i nerazzurri contro i virgiliani sono chiamati a dare delle risposte al suo tecnico e anche alla classifica.

di Antonio Tognoli

I POSSIBILI SCHIERAMENTI. Non ci saranno l’ex Marras e Bozhinov, oltre allo squalificato Leris nel Pisa, mentre il Mantova dovrà fare a meno di Trimboli, Meroni, Radaelli e Vesentini. In porta tornerà Confente,. Davanti a lui riprenderà il suo posto capitan Caracciolo accanto a Canestrelli, ma non è escluso l’impiego di Primasso che ha fatto vedere buone cose a Firenze. Zanon e Angori dovrebbero occupare le fasce laterali, mentre Leone e Correia saranno schierati nella zona nevralgica del campo. In attacco l’unica punta Petagna, con Moreo e Tramoni a sostegno dell’attaccante ex Monza. Il Mantova dovrebbe rispondere con l’ex Livorno Bardi. Davanti a lui Tomasevic, Cella e Castellini. Sugli esterni spazio a Silva e Benaissa con Ignacchiti e Kouda in mezzo al campo. Ilie e Ruocco saranno a supporto dell’unica punta Vlahovic. I nerazzurri saranno seguiti al “Martelli” da quasi trecento tifosi.

MANTOVA – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

MANTOVA (3-4-2-1): 22 Bardi; 5 Tomasevic, 29 Cella, 27 Castellini; 41 Silva, 25 Ignacchitti, 80 Kouda; 50 Benaissa; 8 Ilie, 19 Ruocco; 99 Vlahovic. A disp. 1 Gemello, 75 Kospo, 58 Del Lungo, 6 Longonda, 10 Wieser, 18 Kella, 20 Paoletti, 7 Spinnacé, 9 Gliozzi, 11 Cajazzo, 30 Bragantini, 71 Chinetti. All. Modesto

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 72 Zanon, 55 Leone, 29 Correia, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 37 Petagna. All. 12 Scuffet, 22 Loria, 13 Primasso, 26 Coppola, 44 Denoon, 14 Loyola, 19 Esteves, 36 Piccinini, 8 Pittarello, 11 Ferrah, 17 Rao. All. Bianco

ARBITRO: Simone Galipò della sezione AIA di Firenze (Ass. Rossi – Regattieri). 4 uomo Crezzini. VAR Massimi AVAR Di Vuolo.

Last modified: Settembre 20, 2026