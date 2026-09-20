Mantova – Pisa 2-2. Vlahovic riprende i nerazzurri nel recupero dopo che Pittarello e Moreo avevano rimontato la rete di Gliozzi

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PISA – Finisce in parità al “Martelli” tra Mantova e Pisa. Un 2-2 beffardo arrivato nel recupero e firmato da Vlahovic dopo che Rao aveva realizzato il 3-1 annullato per fuorigioco. La gara era iniziata con il gol fulmineo dell’ex Ettore Gliozzi ribaltato dal pareggio di Pittarello sul finale di primo tempo e Moreo all’inizio della ripresa. Nel mezzo molte occasioni sventate nel primo tempo da Bardi su Primasso e Zanon. Un pareggio che sa di beffa per il Pisa che ormai aveva assaporato i tre punti sfumati nel recupero.

di Antonio Tognoli

PRE MATCH. Mister Bianco deve fare a meno di Bozhinov e Marras infortunati e Leris squalificato. Davanti a Confente che riprende il suo posto dopo il turno di riposo in Coppa ci sono Caracciolo, Canestrelli e Primasso che dunque esordisce dal primo minuto anche in campionato dopo l’ottima prova in Coppa. Zanon e Angori vengono schierati sulle fasce laterali. A centrocampo spazio a Leone e Correia con Tramoni e Moreo a supporto di Pittarello unica punta. Modesto risponde con Bardi tra i pali difesa a tre con Tomasevic, Cella e Castellini. Silva e Benaissa sono gli esterni con Ignacchitti e Kouda schierati nella zona nevralgica del campo. Ilie e Ruocco giocano a supporto dell’unica punta, l’ex nerazzurro Gliozzi.

IL PRIMO TEMPO. Gran tifo sugli spalti del Martelli. Pisa in maglia nerazzurra, Mantova in bianco con inserti rossi. Prima dell’avvio del match un minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola. Al 2′ il direttore di gara però ferma il gioco per i fumogeni che provengono dalla curva virgiliana. Si riprende dopo al 3’24”. Gara equilibrata cone le squadre che si studiano. Il Mantova fa girare di più il pallone. La prima conclusione è un tiro al volo di Kouda che termina di poco alto sopra la traversa. Il Mantova passa al minuto 8: grande azione degli uomini di Modesto: Ruocco serve di prima Ignacchitti che verticalizza per Gliozzi si infila tra Caracciolo e Canestrelli e solo davanti a Confente lo batte con il destro: 1-0. Esplode la Curva virgiliana. Pisa già sotto di un gol al Martelli. Gara subito in salita per i nerazzurri. Tramoni prova a scuotere i suoi con un contropiede orchestrato da Moreo, il dieci nerazzurro, guadagna un fallo dal limite dell’area dopo una bella discesa. Senza esito il calcio di punizione di Angori, con la difesa del Mantova che spazza in qualche modo. Interessante pallone crossato in area ancora da Tramoni, la palla viene intercettata da Bardi sulla linea e la retroguardia del Mantova si salva. Poco dopo è ancora Pisa con una bella occasione per Zanon, questa volta Bardi si salva con i piedi. Dopo un inizio lento il Pisa crea pericoli dalle parti della difesa virgiliana. Bardi compie ancora un miracolo su Primasso che da pochi passi con una girata a botta sicura, lo impegna alla respinta con i piedi. Ancora decisivo l’intervento dell’estremo difensore livornese del Mantova che tiene avanti i suoi. Ma il meritato pari arriva al 37′: Moreo intercetta un errato disimpegno di Castellini sull’out di sinistra, palla filtrante per Pittarello che solo davanti a Bardi lo trafigge con il destro: 1-1. Primo gol con la maglia nerazzurra per Filippo Pittarello che annichilisce il Martelli. Parità ristabilita per la squadra di mister Bianco. Il Mantova colpito dal pari nerazzurra, si riaffaccia in avanti con un sinistro di Kouda che sibila la traversa. E’ una bella partita. Non c’è un attimo di tregua. Kouda ci prova ancora dai trenta metri, palla alta sopra la traversa. Primo giallo del match per capitan Caracciolo al 43′. Punizione al limite dell’area per il Mantova. Si incarica della battuta Ilie con palla che gira, ma si abbassa, ma termina alta sopra la traversa. Sono due i minuti di recupero concessi da Galipò. Il Mantova chiude in avanti. Caracciolo frena una bella verticalizzazione virgiliana in profondità. Prima del riposo ancora Gliozzi servito da Silva, ci prova con un destro in diagonale, con Confente che risponde respingendo con i piedi. La prima frazione si chiude sull’1-1.

IL SECONDO TEMPO. La ripresa inizia senza cambi da parte dei due allenatori. La prima occasione della ripresa è del Pisa: cross di Zanon da destra con Moreo che prova a schiacciare di testa la sfera, il numero 32 di Bianco però non trova il bersaglio grosso. Due giocatori del Mantova finiscono in pochi minuti sulla lista dei cattivi: prima Silva e poi Castellini. Primi due cambi per Modesto: fuori Ilie e Ruocco, dentro Cajazzo e Bragantini. Il Pisa passa però al minuto 57: Angori crossa dalla sinistra sul secondo palo, bella sponda di Zanon per Moreo che sotto porta indirizza la palla alle spalle di Bardi e porta in vantaggio i nerazzurri: 1-2. Per Stefano Moreo è il primo gol stagionale. Ancora una volta a segno come due anni fa al “Martelli” contro il Mantova.

Dopo la rete del vantaggio nerazzurro il Mantova prova a chiudere i nerazzurri nella propria metà campo. Modesto inserisce Vlahovic al posto di Gliozzi, autore del gol sblocca partita, Bianco richiama in panchina Leone, dentro Vural. Mantova pericoloso con una deviazione aerea di Cella, di poco fuori. Poco dopo nel Pisa dentro anche Petagna e Rao per Moreo e Tramoni. Pisa però pericoloso nelle ripartenze con Rao che si mette subito in evidenza con un apertura per Pittarello, il cui destro è deviato in angolo. Il Mantova però ancora pericoloso in attacco con Vlahovic che prova il sinistro dal limite, la palla viene deviato in corner. Correia salva alcune situazioni ingarbugliate nella metà campo nerazzurra. Il Mantova insiste nei suoi attacchi. Primasso richiamato in campo dopo i crampi, dentro Calabresi. Fuori nel Pisa anche un esausto Zanon, dentro Esteves. Mantova ancora pericoloso con Vlahovic che apre troppo il diagonale e Chinetti non riesce a deviare verso la porta. Crampi anche per Caracciolo, che però stringe i denti. Ma proprio nel momento più difficile il Pisa cala il tris con il nuovo entrato Rao che con un destro a giro: 3-1. Ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Si rimane sul 2-1 per il Pisa a sei minuti dalla fine. Questione di millimetri il gol annullato a Rao con il piede di Petagna forse un millimetro al di là della linea dell’offside. Finale concitato. Vlahovic va giù in area dopo un contatto con Caracciolo. Galipò lascia correre. Cajazzo uno dei più agitati si becca il giallo per proteste dopo un accenno di rissa nell’area di rigore del Pisa. Sono sei i minuti di recupero. Il Mantova alla ricerca del pareggio, il Pisa a difendere il gol di Moreo. E al 92′ i padroni di casa trovano il pareggio con una splendida azione di Bragantini che al volo serve al centro dell’area Vlahovic che anticipa tutti e fa 2-2. Ci sono ancora tre minuti di recupero da giocare. Chiude in avanti il Mantova, ma Petagna nell’ultimo minuto di recupero prova l’azione personale, entra in area ma si allunga troppo il pallone. Finisce in parità: 2-2 tra Mantova e Pisa.

MANTOVA – PISA 2-2

MANTOVA (3-4-2-1): 22 Bardi; 5 Tomasevic, 29 Cella, 27 Castellini; 41 Silva (79′ 71 Chinetti), 25 Ignacchitti (79′ 6 Longonda), 80 Kouda, 50 Benaissa; 8 Ilie (55′ 11 Cajazzo), 19 Ruocco (55′ 30 Bragantini); 9 Gliozzi (64′ 99 Vlahovic). A disp. 1 Gemello, 7 Spinaccé, 10 Wieser, 18 Keita, 20 Paoletti, 58 Del Lungo, 75 Kospo. All. Modesto

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 13 Primasso (80′ 33 Calabresi); 72 Zanon (80′ 19 Esteves), 55 Leone (65′ 21 Vural), 29 Correia, 3 Angori; 10 Tramoni (71′ 17 Rao), 32 Moreo (70′ 37 Petagna); 8 Pittarello. A disp. 1 Scuffet, 22 Loria, 11 Ferrah, 14 Loyola, 26 Coppola, 36 Piccinini, 44 Denoon. All. Bianco

RETI: 8′ Gliozzi (M), 37′ Pittarello (P), 57′ Moreo (P), 92′ Vlahovic (M)

ARBITRO: Simone Galipò della sezione AIA di Firenze (Ass. Rossi – Regattieri). 4 uomo Crezzini. VAR Massimi AVAR Di Vuolo.

NOTE: Ammoniti Caracciolo (P), Castellini (M), Silva (M), Confente (P), Cajazzo (M). Angoli 4-5. Rec pt 2′; st 6′.

Last modified: Settembre 20, 2026