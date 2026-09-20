Mantova – Pisa, ecco dove seguirla in tv e alla radio

Written by Redazione• 7:32 am• Pisa SC

PISA – Mantova – Pisa, valevole per la quinta giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta domenica 20 settembre, ore 17.15 sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata ad Andrea Calogero e su LaBChannel (Prime e One Football) Roberto Rubiu.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM), Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.net, commento sul match, foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Settembre 20, 2026