Written by Settembre 20, 2026 7:32 am Pisa SC

Mantova – Pisa, ecco dove seguirla in tv e alla radio

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PISA  Mantova – Pisa, valevole per la quinta giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta domenica 20 settembre, ore 17.15 sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata ad Andrea Calogero e su LaBChannel (Prime e One Football) Roberto Rubiu.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM)Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchfoto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Settembre 20, 2026
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