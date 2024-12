Written by admin• 2:41 pm• Pisa SC

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 16° giornata del Campionato Serie BKT. Il designato per la gara Mantova-Pisa, in programma sabato 7 dicembre (ore 15) allo Stadio “Martelli”

Arbitro. Simone Sozza (Seregno)

1° Assistente. Marco Ceccon (Lovere)

2° Assistente. Stefano Galimberti (Seregno)

4° Ufficiale. Edoardo Gianquinto (Parma)

Var. Giacomo Camplone (Pescara)

Avar. Michael Fabbri (Ravenna)

