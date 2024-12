“Natale per Tutti”, la terza edizione del pranzo solidale organizzato in occasione delle Feste di Natale

Written by admin• 2:32 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

L’iniziativa dedicata alle persone meno fortunate martedì 10 dicembre presso la Camera di Commercio organizzata da ConfCommercio insieme a Caritas e con il patrocinio del Comune di Pisa

PISA – Un pranzo di solidarietà, cucinato per alcune persone meno fortunate che vivono a Pisa e che non possono permettersi un pasto caldo tutti i giorni. Si chiama “Natale per Tutti” l’iniziativa solidale giunta alla terza edizione e organizzata in vista delle festività natalizie da Confcommercio Provincia di Pisa insieme a Caritas e con il patrocinio del Comune di Pisa, e il contributo di GrosMarket, Glou Glou, Alla Vigna, Panificio Borelli e Pastificio Pasta dè Miracoli.

Appuntamento alle 12 di martedì 10 dicembre, quando oltre 150 persone meno fortunate potranno sedersi a tavola nel salone della Borsa Merci della sede di Pisa della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, allestito per l’occasione come un ristorante, gustando un delizioso menù.

Per il vice direttore di Confcommercio Pisa, Luca Franciosi, questa iniziativa rappresenta un importante esempio di solidarietà: “Una straordinaria iniziativa giunta alla terza edizione. Confcommercio, oltre a essere protagonista della vita economica, vuole esserlo anche sui temi sociali, come la solidarietà. E quale miglior periodo, se non in prossimità del Natale, per regalare un pasto a chi è meno fortunato? Un grande ringraziamento ai nostri ristoratori, che si mettono sempre a disposizione per queste iniziative, e anche a Don Morelli”.

L’importanza della condivisione è stata sottolineata da Don Emanuele Morelli: “Un momento importante, intanto perché è diventata una tradizione, un appuntamento fisso. Ogni Natale, Confcommercio si distingue regalando agli ospiti delle mense e a chi ne ha bisogno un momento di festa e di condivisione, con cibo di alta qualità preparato dai ristoratori pisani. Tutti si impegnano al massimo, mettendo in campo le loro migliori risorse. I nostri ospiti, in quel giorno speciale, vengono coccolati e ricevono una carezza da Confcommercio, che offre loro questo pranzo. È un segno bello e importante”.

Anche l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno, ha espresso il proprio apprezzamento: “Ringrazio Confcommercio per questa iniziativa, un evento fisso e importante. Come amministrazione, è doveroso essere presenti per dimostrare vicinanza alle persone più bisognose, soprattutto durante il Natale, quando la solitudine si sente di più. La vicinanza dimostrata dalle istituzioni è fondamentale. Questa è un’iniziativa lodevole, che offre a queste persone la possibilità di ricevere qualcosa di speciale in una ricorrenza altrettanto speciale”.

Daniele Petraglia, presidente di Confristoranti, ha evidenziato il ruolo fondamentale dei ristoratori: “Tantissimi colleghi partecipano sempre molto volentieri a questa iniziativa, che è a vantaggio di persone con grandi disagi economici. Siamo veramente felici di poter contribuire regalando a queste persone un piccolo dono: un pranzo speciale dedicato a loro, magari diverso da quello che mangiano tutti i giorni, preparato con un’attenzione da ristorante. Potranno così assaporare piatti curati e di buona qualità”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Massimo Rutinelli (direttivo ConfRistoranti Confcommercio Pisa), Alessandro Simonelli (Presidente Area Vasta Confcommercio Pisa), Fabrizio Fontani (Presidente Sib Confcommercio Pisa) e Maurizio Nardi (membro di Giunta esecutiva Confcommercio Pisa).

Un evento reso possibile grazie alla straordinaria generosità e disponibilità dei ristoratori dei ristoranti L’Artilafo, La Pergoletta, Osteria In Domo, Ristorante La Clessidra, Trattoria La Tortuga e Osteria Sottosella del direttivo di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, cucineranno un vero e proprio menù degno di un pranzo di Natale, con tanto di primo, secondo, dolce, frutta e lunch box da asporto.

Numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni hanno già confermato la loro partecipazione e, per l’occasione, indosseranno un grembiule realizzato ad hoc per servire ai tavoli, contribuendo concretamente al successo di “Natale per Tutti”.

Last modified: Dicembre 6, 2024