Manomesso un autobus di linea: AT-Autolinee Toscane valuta denuncia per danni e interruzione di pubblico servizio

Written by admin• 7:27 pm• Pisa, Attualità

PISA- AT – Autolinee Toscane informa di aver incaricato i propri uffici legali di valutare la sussistenza degli estremi per presentare denuncia per danni e interruzione di pubblico servizio nei confronti delle persone che, manomettendo un autobus aziendale, ne hanno compromesso la sicurezza per l’autista e per gli altri passeggeri, costringendo alla sospensione della corsa in corso.

A tal proposito, l’azienda ricorda che su tutti i mezzi è attivo un sistema di videosorveglianza, che registra immagini sia all’interno dei bus che nelle aree immediatamente esterne. Tali immagini sono a disposizione delle autorità competenti, qualora richieste per fini investigativi.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 10 giugno 2025, intorno alle ore 18:57, a bordo di un mezzo della Linea 010 (Calambrone – Tirrenia). L’autobus si è dovuto fermare all’altezza della fermata “Tirreno Americani 2”, a causa della manomissione dei dispositivi di sicurezza interni che permettono l’apertura delle porte in caso di emergenza.

Nonostante l’intervento dell’autista per ripristinare la funzionalità del sistema, il problema non è stato risolvibile sul posto. Considerata l’impossibilità di proseguire in sicurezza, e la presenza a bordo di numerosi passeggeri, l’autista ha interrotto la corsa per motivi di tutela e responsabilità.

Il servizio ha potuto riprendere solo dopo l’arrivo di un mezzo sostitutivo inviato dal deposito di Sesta Porta a Pisa.

Nel frattempo, per evitare disagi agli utenti, AT ha prontamente attivato corse aggiuntive (corse-bis) da Tirrenia a Pisa, così da garantire la continuità del servizio pubblico e non lasciare nessun passeggero a terra.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Giugno 16, 2025