Made in Italy e innovazione, Istituto Modartech chiude l’anno accademico con Max Mara Fashion Group

Scritto da admin• 11:37 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Mercoledì 26 e Giovedì 27 giugno, nell’area ex Piaggio di Pontedera, l’evento di fine anno accademico “Metamorphosis. The Art of Made in Italy”, in cui saranno protagonisti i progetti di moda e comunicazione realizzati dai designer di domani. A seguire party nella splendida Villa Crastan



PONTEDERA – Una celebrazione dell’ingegno e della maestria del Made in Italy attraverso l’interpretazione stilistica dei designer di domani. Sarà la casa di moda Max Mara Fashion Group a chiudere l’anno accademico di Istituto Modartech, il 26 e 27 giugno, nel doppio evento di fine anno della Scuola di Alta Formazione di Pontedera “Metamorphosis. The Art of Made in Italy”, allestito all’interno dell’area ex Piaggio che ospita la sede dell’Istituto (viale Rinaldo Piaggio 7) . L’appuntamento parlerà di eccellenze artigianali, ricerca e attenzione ai dettagli, che da sempre caratterizzano il Made in Italy, così come della capacità di comunicare valori e trasmettere messaggi che sarà possibile ritrovare nelle collezioni presentate dagli studenti del terzo anno del corso di Fashion Design e nei progetti creativi dei Graduate del corso di Communication Design, presentati in una creative exbibition e fashion performance che trasformerà l’ex area Piaggio in una vetrina e palcoscenico per i designer del futuro.

“Special guest” Max Mara Fashion Group, al centro di un progetto che ha coinvolto alcuni talenti di Istituto Modartech, chiamati a realizzare una serie di outfit ispirati alle linee dei brand Max&Co, PennyBlack, Sportmax e Weekend. Un incontro tra creatività e innovazione che sarà possibile ammirare nei final work dei ragazzi.

Focus sulla Creative Exhibition, pensata per valorizzare i progetti creativi sviluppati, ideati e realizzati dagli studenti. Aule e laboratori faranno spazio ad abiti e accessori illustrati direttamente dai loro autori a beneficio di docenti, studenti, aspiranti matricole, stampa di settore, head hunter dei brand e aziende partner di Istituto Modartech. Al Museo Piaggio sarà allestita l’area expo degli studenti di Communication Design, con la presentazione dei progetti didattici e dei portfolio. A seguire, nel piazzale antistante al Museo Piaggio, la fashion performance, con le collezioni dei giovani designer, caratterizzate da lavorazioni sartoriali, materiali naturali e innovativi, contaminazioni creative, diversità e inclusione. A scendere in passerella 66 capi iconici, tutti inediti, indossati da modelli scelti direttamente dagli studenti, per presentare la propria essenza.

Un altro appuntamento che caratterizzerà l’evento di quest’anno,sarà l’assegnazione dei Talent Awards, con i premi “Max Mara Fashion Group project”, “Pitti Tutoring & Consulting Award” e menzioni speciali assegnate da TheCubeArchive e WEAREGO(LD), assegnati ai progetti moda e comunicazione realizzati.

A chiusura delle due giornate la festa si sposterà nella bellissima Villa Crastan (via della stazione vecchia, 3 – Pontedera) per il party di fine anno e djset.

Last modified: Giugno 25, 2024