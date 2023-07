Scritto da admin• 7:26 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Nella tarda serata di giovedì incidente stradale sul Viale D’Annunzio.



All’altezza del “curvone” che congiunge il Viale D’Annunzio alla Bigattiera una BMW si è ribaltata. Nell’impatto violento, sono state coinvolte anche due auto in sosta.



Il conducente della BMW, è stato trasportato all’Ospedale Cisanello in codice giallo. Sul posto per i rilievi dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Pisa.

Last modified: Luglio 14, 2023