Macchiarulo (Fdl): “Al via i lavori alla rete fognaria di Sant’Andrea in Pescaiola. Meglio tardi che mai”

Written by Redazione• 1:53 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Da qualche giorno e, precisamente il giorno 31 maggio c.a. in Via Ulisse Aldovrandi sono stati visti – finalmente – degli operai intenti ad iniziare i lavori per la rete fognaria che interessa la frazione di S.Andrea in Pescaiola“, afferma il Consigliere Comunale Francesco Macchiarulo Capogruppo Fratelli d’Italia.

“Lavori che, a più riprese, erano stati annunciati dall’Amministrazione Comunale già a decorrere da dicembre 2024, con inizio lavori, entro la primavera del 2025. Con successiva nota stampa dell’Amministrazione Comunale del giugno 2025, addirittura si prevedeva la consegna dei lavori entro il mese di settembre 2025. Sono passati quasi due primavere da dicembre 2024, senza notare alcuna traccia né di lavori e né tantomeno di operai. Finalmente questa presenza, da qualche giorno, di operai addetti a tale incombenza e, dato il tempo di attesa, ci verrebbe da dire “meglio tardi che mai”. L’importante è che vengano eseguiti nei tempi previsti e che si abbia una data di fine lavori che corrisponda a quella reale. Sono certo che l’Amministrazione Comunale sarà attenta e solerte, così come il sottoscritto, seguirà l’evolversi della situazione; tenendo fede alla promessa fatta ad alcuni residenti sfiduciati dell’ingiustificato ritardo dei lavori“, conclude Macchiarulo.

Last modified: Giugno 3, 2026