Lutto nell’ambiente del tifo nerazzurro: è scomparso Piero Pierotti

di Maurizio Ficeli

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore tutto l’ambiente cittadino e del tifo nerazzurro. In queste ore, dopo lunga malattia, all’età di 83 anni ci ha lasciato Piero Pierotti, pisano doc, tra l’altro fratello di Paolo, altro noto tifoso e volontario come addetto alla sicurezza del Pisa Sporting Club.







Piero era anche una persona di grande cultura, molto attento a tutte le tematiche cittadine, ma non solo. Era Presidente dell’Associazione Italiana Balbuzie con sede a Cascina.



Due anni fa in in piena pandemia scrisse un libro dal titolo “Il Cielo Sopra” che fu presentato, nella prima puntata de Il Salotto della Società Operaia di Cascina, dal direttore di Pisanews.net Antonio Tognoli. Piero insieme a Valerio De Bellis riuscirono a coinvolgere alcune associazioni del territorio e anche alcuni personaggi di spicco, come il cantante Antonio Diodato.



Tanti in questo momento i messaggi di cordoglio da parte di coloro, che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo per le sue grandi dori culturali ed umane.



L’ultimo saluto a Piero, mercoledì 12 luglio alle ore 16 alla chiesa di S. Michele a Pisa.



La redazione di Pisanews.net si unisce al cordoglio generale formulando ai familiari le più sentite condoglianze.

