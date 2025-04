Lutto nel tifo nerazzurro: Marco Pannocchia detto il FAO ci ha lasciato

Written by admin• 12:40 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Una notizia luttuosa ha sconvolto in queste ore la tifoseria pisana, in particolare quella ultras. Ci ha lasciato Marco Pannocchia, da tutti conosciuto come il “FAO”, nato a Pisa il 16 ottobre 1965, amante del suo quartiere, Porta a Mare e del Pisa.

di Maurizio Ficeli

Per molti anni Marco è stato il coach dell’Igp Giuliani calcio a 5. Una passione che l’aveva portato anche a disputare da allenatore molti tornei regionali. Tanti i messaggi di cordoglio ai familiari che stanno giungendo sui social in queste ore da parte di amici, compagni di curva e semplici tifosi .Toccante quello di Luca Barbieri, noto tifoso che recita così “Ciao Marco FAO!!! Troppo presto sei andato via ………. c’era il tuo Pisa che stava provando a tornare in quei palcoscenici che seppur ragazzo abbiamo entrambe conosciuto!!! Un abbraccio e le mie più Sincere Condoglianze alla famiglia“. Da lassù adesso speri di far baldoria quanto prima!!! Rip Marco.

Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al cordoglio generale formulando ai familiari le più sentite condoglianze. Riposa in pace, grande FAO e continua a sostenere il tuo amato Pisa da lassù.

Nella foto tratta da facebook Marco Pannocchia

Last modified: Aprile 15, 2025