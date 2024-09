L’Università di Pisa lancia StaArt: nuova Laurea Magistrale in Storia dell’Arte con focus su carriere nel settore culturale

Scritto da admin• 12:55 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – La nuova laurea magistrale in Storia dell’Arte dell’Università di Pisa, chiamata StaArt, mira a formare professionisti per il settore dei beni artistici, considerato fondamentale per l’Italia. Il programma offre un percorso multidisciplinare con laboratori pratici e tirocini, preparando gli studenti a diverse carriere nel mondo dell’arte, inclusi manager di eventi, organizzatori di residenze per artisti, didattica museale, editoria e mercato dell’arte.

Il corso, presieduto dal professor Sergio Cortesini, si propone di esplorare la Storia dell’Arte come una mappatura visuale dell’intelligenza umana e un mezzo di comunicazione sociale. Gli studenti analizzeranno la storia degli artisti e della critica, con uno sguardo a prospettive transnazionali e decoloniali. StaArt fornisce una solida base storica e metodologica per comprendere le opere d’arte non solo dal punto di vista formale, ma anche come prodotti di contesti storici, culturali e sociali.

Il programma include lo studio delle tecniche di conservazione, valorizzazione del patrimonio e le sfide moderne dei musei. Maggiori dettagli su iscrizioni e piano di studi sono disponibili sul sito del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Last modified: Settembre 19, 2024