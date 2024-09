Baby Club, tutto per i bimbi senza dimenticare le mamme

Scritto da Leonardo Miraglia• 1:03 pm• Nuova Categoria, Redazionale aziende

Federica e Susy lavorano insieme dal 2005, prima come dipendenti e nel 2016, grazie alla volontà di mettere a frutto in modo indipendente la loro esperienza professionale, come titolari di un proprio esercizio commerciale che ha un nome perfetto per i prodotti che propone, Baby Club.

di Leonardo Miraglia

L’attenzione alle esigenze dei clienti è alla base del loro lavoro quotidiano che si ripercuote positivamente sulla loro figura di imprenditrici con venti anni di esperienza alle spalle.

In negozio si può trovare tutto ciò che occorre alla mamma in attesa ed al neonato con una vasta scelta di marche di rilievo per quanto riguarda il corredino piuttosto che l’alimentazione, i sanitari piuttosto che i giocattoli.

La conoscenza del settore della vendita di prodotti per la prima infanzia ha permesso loro di proporre alla clientela un utile strumento come la lista nascita, adatta sia a coloro che la utilizzano da compratori, poiché possono trovare tutti i prodotti che i genitori gradirebbero come regalo, sia ai futuri genitori che possono personalizzarla in base alle loro esigenze; naturalmente, grazie alla moderna tecnologia, la lista nascite può essere consultabile anche online per agevolare le scelte dei compratori.

Il loro scopo primario è quello di guidare i futuri mamma e papà nella scelta dei prodotti più idonei ad affrontare l’esperienza genitoriale ed a supportarli anche dopo la nascita, consigliando loro gli acquisti corretti.

Baby Club si trova in via Alamanni 11 alla Fontina.

Per avere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 050878908 o consultare le pagine Facebook ed Instagram di Baby Club.

