Cascina. E’ Donatella Legnaioli il candidato a sindaco del centrodestra unito

Written by Redazione• 6:48 pm• Pisa, Cascina, Politica, Politica

CASCINA – Il centrodestra unito Lega, FDI, Forza Italia e Noi Moderati ha presentato martedì 31 marzo nella sede di Piazza Caduti a Cascina il candidato a Sindaco Donatella Legnaioli, 66 anni, già assessore al personale con delega a polizia municipale, uffici demografici e affari generali del Comune di Cascina nell’amministrazione Ceccardi nel 2016 e anche deputato della Repubblica alla Camera nel 2018 fino al 2022.

Donatella Legnaioli, nata a San Giuliano Terme il 4 gennaio del 1960, con comprovata esperienza amministrativa, è laureata in Giurisprudenza e vanta esperienza amministrativa essendo dipendente da molti anni del Comune di Pisa.





Last modified: Marzo 31, 2026