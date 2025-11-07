Il professor Dino Pedreschi nominato vice-chair del gruppo europeo per la trasparenza dei contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale

Written by admin• 12:27 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il professor Dino Pedreschi, docente di Informatica all’Università di Pisa, è stato nominato vice-chair del gruppo di lavoro europeo incaricato di elaborare il Code of Practice on Transparency of AI-generated Content, nell’ambito dell’attuazione dell’AI Act, il Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale.

Promosso dallo European AI Office della Commissione Europea, il Code of Practice definirà le linee guida operative per la marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale – testi, immagini, audio e video – rendendoli chiaramente riconoscibili come tali. Si tratta di uno strumento chiave per dare attuazione all’articolo 50 dell’AI Act, che impone a fornitori e utilizzatori di modelli generativi di indicare quando un contenuto è prodotto artificialmente, con l’obiettivo di contrastare la disinformazione e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle tecnologie basate sull’IA.

Il gruppo di lavoro riunisce esperti accademici, rappresentanti dell’industria e organizzazioni della società civile europea. In qualità di vice-chair, il professor Pedreschi affiancherà la presidenza nelle attività dedicate ai fornitori di modelli di IA generativa, contribuendo alla definizione di buone pratiche di trasparenza e responsabilità per i sistemi di nuova generazione.

“Il codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA sarà uno strumento volontario che aiuterà i fornitori di sistemi di IA generativa a rispettare gli obblighi di trasparenza – spiega il professor Pedreschi –.

Supporterà la marcatura automatica dei contenuti generati dall’IA – testi, immagini, audio e video sintetici – attraverso formati leggibili dalle macchine, per consentirne il riconoscimento. Inoltre, aiuterà gli utilizzatori che impiegano deepfake o altri contenuti generati dall’IA a dichiarare chiaramente il coinvolgimento dell’intelligenza artificiale, in particolare quando si tratta di comunicazioni su temi di interesse pubblico”.

La Commissione Europea ha annunciato la composizione dei chair e vice-chair il 5 novembre 2025, data di avvio ufficiale dei lavori. Una prima versione del Code of Practice sarà presentata nei prossimi mesi.

Last modified: Novembre 7, 2025