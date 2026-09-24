L’Università di Pisa conferisce ad Alessandro Luporini la laurea honoris causa

Written by Redazione• 11:47 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lunedì 28 settembre la cerimonia nell’Aula Magna Nuova della Sapienza. Nel pomeriggio incontro pubblico al Cinema Arsenale dedicato al Teatro Canzone

PISA – Lunedì 28 settembre, alle 11.00, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”, in via Curtatone e Montanara 15, l’Università di Pisa conferirà ad Alessandro Luporini la laurea magistrale honoris causa in Comunicazione, Media, Tecnologie.

La cerimonia si aprirà con il saluto del rettore Riccardo Zucchi. Seguiranno la lettura della motivazione da parte della professoressa Chiara Tognolotti e la laudatio pronunciata dal professor Antonio Masala. Alessandro Luporini terrà quindi la lectio magistralis.

La giornata proseguirà alle 16.00 al Cinema Arsenale, in vicolo Scaramucci 2, con un incontro pubblico rivolto in particolare alle studentesse e agli studenti dell’Ateneo.

L’appuntamento è organizzato dai corsi di laurea in Comunicazione, Media, Tecnologie (CoMeTe) e in Discipline dello spettacolo e della comunicazione (DISCO).

Nel corso dell’incontro saranno proiettati filmati d’archivio dedicati al Teatro Canzone, selezionati dalla Fondazione Gaber. Le immagini saranno commentate da Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione, e da Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana.

Alle 18.00 Valentina Luporini, figlia di Alessandro, presenterà un estratto dello spettacolo “Gaber sotto le stelle”.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 24, 2026