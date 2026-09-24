Piscina terapeutica alla Remaggi. Petrucci e Giannini: “Opera strategica per l’area pisana”

Written by Redazione• 12:13 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e della consigliera comunale di FdI a Cascina Alessandra Giannini.

I due esponenti di Fratelli d’Italia hanno partecipato alla posa della prima pietra del nuovo impianto sociosanitario e riabilitativo di Cascina

Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e la consigliera comunale di FdI a Cascina Alessandra Giannini hanno partecipato questa mattina alla posa della prima pietra della futura piscina terapeutica dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Matteo Remaggi.

«Abbiamo partecipato con soddisfazione a un momento importante per l’APSP Remaggi, un fiore all’occhiello del nostro territorio del quale abbiamo avuto più volte occasione di visitare le strutture», dichiarano Petrucci e Giannini.

Secondo i due esponenti di Fratelli d’Italia, la nuova piscina rappresenterà un’opera strategica non soltanto per Cascina, ma per l’intera area pisana.

«Con questo impianto sarà colmata una carenza storica, mettendo a disposizione della comunità un presidio sociosanitario e riabilitativo in acqua moderno, accessibile e all’avanguardia – sottolineano –. La struttura sarà pensata per rispondere alle necessità degli anziani, dei pazienti impegnati in percorsi riabilitativi, delle persone con disabilità e delle numerose famiglie che, fino a oggi, erano costrette a cercare questi servizi altrove».

«Ancora una volta – concludono Petrucci e Giannini – l’APSP Remaggi ha saputo individuare un progetto capace di produrre ricadute estremamente positive per tutta la collettività».

Last modified: Settembre 24, 2026