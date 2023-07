Lunedì 10 luglio si riprende con i test e le visite mediche

Scritto da admin• 9:05 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club rende noto l’elenco dei calciatori convocati per lunedì 10 luglio, giorno in cui inizieranno i consueti test e le visite mediche propedeutiche alla partenza per il ritiro precampionato.

PORTIERI

– Nicolas Andrade (1988)

– Johan Guadagno (2003)

– Alessandro Livieri (1997)

– Leonardo Loria (1999)

– Ante Vukovic (2004)



DIFENSORI

– Federico Barba (1993)

– Pietro Beruatto (1998)

– Andrea Biagini (2004)

– Arturo Calabresi (1996)

– Simone Canestrelli (2000)

– Antonio Caracciolo (1990)

– Francesco Coppola (2005)

– Hjortur Hermannsson (1995)

– Roko Jureskin (2000)

– Maxime Leverbe (1997)

– Adrian Rus (1996)

– Motiejus Sapola (2006)



CENTROCAMPISTI

– Alessandro De Vitis (1992)

– Artur Ionita (1991)

– Marius Marin (1998)

– Giuseppe Mastinu (1991)

– Adam Nagy (1995)

– Gabriele Piccinini (2001)

– Idrissa Tourè (1998)

– Miha Trdan (2005)

– Emanuele Zuelli (2001)

ATTACCANTI

– Robert Bocs (2006)

– Edgaras Dubickas (1998)

– Ettore Gliozzi (1995)

– Gaetano Masucci (1984)

– Stefano Moreo (1992)

– Adrian Raychev (2006)

– Assane Seck (2004)

– Giuseppe Sibilli (1996)

– Ernesto Torregrossa (1992)

– Lisandru Tramoni (2003)

– Matteo Tramoni (2000)

Last modified: Luglio 8, 2023