LudoSport: il Torneo Accademico della Nuova Accademia Porta dei Mari a Pisa

PISA – Scherma con spade laser, duelli emozionanti e un crescente movimento sportivo: sono stati questi gli ingredienti principali del Torneo Accademico di LudoSport, organizzato dalla nuova accademia pisana Porta dei Mari, che si è svolto domenica mattina al centro sportivo Dream Volley di Pisa.

Questo torneo ha messo in luce l’entusiasmo e la crescita della disciplina, anche conosciuta come “Light Saber Combat”, affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale, con una crescente comunità di praticanti in Italia e nel mondo.

Fondata lo scorso settembre da Tancredi Tealdi, Porta dei Mari ha visto un notevole aumento degli iscritti provenienti da Pisa e Livorno, rendendo l’accademia una realtà solida e ben strutturata nel panorama locale.

Per quanto riguarda l’esito del Torneo Accademico, nella classifica Arena, che premia i risultati dei duelli, Lorenzo Brandi si è laureato campione, battendo in finale Tommaso Angelini per 4-3. Francesco Rinaldi ha completato il podio, mentre Stefano Benvenuti ha chiuso al quarto posto. Nella classifica Stile, che valuta la precisione e la pulizia nell’applicazione delle tecniche, il primo posto è andato nuovamente a Lorenzo Brandi, seguito da Tommaso Angelini, con Alessio Cusenza al terzo posto e Luca Frattini al quarto.

Il Torneo Accademico ha inoltre decretato i qualificati per il Torneo Nazionale di LudoSport, che si terrà il 31 maggio a Modena. Quattro atleti di Porta dei Mari – Lorenzo Brandi, Tommaso Angelini, Andrea Mori e Luca Frattini – hanno guadagnato il pass per la competizione nazionale sulla base della classifica combinata di War e Stile.

Lorenzo Brandi, elbano di nascita ma pisano d’adozione, è un veterano di LudoSport, praticando la disciplina da oltre sette anni e partecipando a numerosi Tornei Nazionali. Per Angelini, Mori e Frattini, questo rappresenterà il primo Torneo Nazionale. Con l’evento alle porte, i tre atleti si preparano a fare il loro debutto contro i migliori talenti delle accademie di LudoSport italiane, pronti a portare alto il nome delle loro città e dell’accademia di Porta dei Mari.

