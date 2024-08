Luca D’Angelo: “Un punto importante su un campo molto difficile”

Scritto da admin• 10:59 pm• Pisa SC

PISA – Luca D’Angelo allenatore dello Spezia che è tornato da fresco ex nerazzurro e commenta il pareggio ottenuto dal suo Spezia alla Cetilar Arena.

di Antonio Tognoli

“Il primo tempo abbiamo giocato bene, nella ripresa meglio il Pisa che anche se non ha creato tantissime occasioni, ma è riuscito a pareggiare. Quando il Pisa ha pareggiato la squadra ha dimostrato grande personalità a quel punto potevamo anche perdere ma siamo stati bravi. E’ chiaro che però quando vinci 2-0 pensi di vincere ma qui è sempre difficile. Il pubblico spingeva, la squadra anche, non è mai facile giocare qui quindi è un punto sicuramente importante davanti ad una squadra ben allenata e ben messo in campo”.

Last modified: Agosto 17, 2024