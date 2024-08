Francesco Pio Esposito: “Sto crescendo dopo l’esperienza dello scorso anno”

Scritto da Antonio Tognoli• 12:26 am• Nuova Categoria

PISA – Nella sala stampa della Cetilar Arena arriva a fine gara a commentare il pari tra Pisa e Spezia l’attaccante dello Spezia Francesco Pio Esposito partito titolare in coppia con Soleri.

di Antonio Tognoli

“Lo scorso anno mi è servito come esperienza quest’anno naturalmente mi sento cresciuto. Ho dei compagni di reparto fortissimi e questa concorrenza aiuta a lavorare bene per tutta la settimana. In questa categoria serve essere cinici stiamo continuando il percorso dello scorso anno ora dobbiamo continuare così siamo sulla strada giusta. E’ stato bellissimo giocare dall’inizio questo tipo di partite molto sentite”.

Last modified: Agosto 18, 2024