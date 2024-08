Serie B. Pisa – Spezia 2-2 Tourè e Canestrelli recuperano il doppio vantaggio spezzino

Scritto da Antonio Tognoli• 7:46 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Pisa – Spezia alla fine finisce in parità: 2-2. Le squadre di mister Inzaghi e D’Angelo si dividono la posta in palio nella prima giornata del campionato di serie B. le due squadre hanno dato vita ad una gara spettacolare. Lo Spezia si era portato addirittura sul 2-0 con i gol di Pio Esposito e Bertola, ma i nerazzurri si sono fatti apprezzare per il carattere e la voglia di far bene e hanno dapprima accorciato con Tourè nel recupero e poi pareggiato con Canestrelli a dodici minuti dalla fine. Un punto importante per i ragazzi ed Inzaghi che permette di iniziare la stagione in maniera positiva.

di Antonio Tognoli

(Foto Roberto Cappello)

PRE GARA. Le due formazioni arrivano allo stadio poco più di un’ora prima del fischio d’inizio del match. Grandi abbracci tra l’ex mister Luca D’Angelo e Marin, Beruatto e Caracciolo. Tante strette di mano tra l’Omone e molti suoi ex giocatori segno tangibile di un rapporto ormai concluso, ma che ha lasciato più che un segno. D’altra parte applausi per tutti i nerazzurri che effettuano la fase di riscaldamento sotto la Curva Nord. All’arrivo delle formazioni ufficiali si nota rispetto a quanto preparato alla vigilia dai due tecnici che Inzaghi conferma la formazione uscita vittoriosa da Frosinone. Davanti a Semper ci sono Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo spazio a Tourè, Jevesenak, Marin e Beruatto con Moreo e Tramoni alle spalle dell’unica punta Bonfanti. Lo Spezia conferma il 3-4-1-2 della vigilia, ma mister D’Angelo preferisce Bertola a Wisniwski, Pio Esposito a Di Serio e Bandinelli a Candelari. Assenti nello Spezia oltre a Cassata anche il difensore polacco Reca. Pisa orfana dell’infortunato Esteves. Fischi dei tifosi del Pisa al momento dell’ingresso in Curva dei tifosi spezzini arrivati nel settore ospiti intorno alle ore 20.10.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Spezia completamente in bianco. Gara ad alti ritmi sin dall’avvio. Gran tifo sugli spalti. Le due squadre, molto corte, non si risparmiano. Tanti contrasti a centrocampo, le due squadre cercano di far valere la fisicità. Al 6′ Tramoni apre a sinistra per Beruatto traversone rasoterra respinto dalla difesa bianca. Toure a ferma la ripartenza di Bandinelli: richiamo verbale di Manganiello. Prima occasione del match è per lo Spezia con Esposito che serve Soleri: la sua conclusione viene respinta da Semper. La risposta del Pisa è affidata a Bonfanti che si gira all’interno dell’area, ma il suo tentativo, dopo una leggera deviazione, termina di poco a lato. Il Pisa guadagna due corner, ma senza alcun esito. Gara spigolosa. Soleri tenta di andare via, ma Caracciolo chiude bene in scivolata. Spezia pericoloso davanti che approfittano dell’errore di Toure al limite dell’area per calciare verso la porta, tentativo di Bendinelli sbilenco lontano dalla porta di Semper. Il Pisa risponde con un cross di Marin dalla destra, tuffo di testa di Moreo e risposta da campione di Sarr. aiutato successivamente dal salvataggio sulla linea in rovesciata di Mateju. Come spesso succede nel calcio, gol sbagliato gol subito e sul capovolgimento di fronte Pio Esposito sotto misura (21′) trafigge Semper dopo un tiro di Bandinelli che aveva raccolto un cross di Elia. Spezia in vantaggio: 0-1. Una mazzata per il Pisa che prova subito a rispondere con un tiro cross di Moreo. Prima del cooling break primo giallo della partita per lo sloveno Jevsenak per un fallo su Soleri. Anche Salvatore Esposito viene ammonito dopo un fallo che blocca la ripartenza di Tramoni. Intorno alla mezz’ora Jevšenak prova la mezza rovesciata spettacolare in area su cross da destra di Toure, palla che non impensierisce Sarr. Molte le interruzioni durante questo primo tempo, prima Mateju, poi Salvatore Esposito hanno bisogno dei soccorsi. Manganiello fa cenno che si recupererà il tempo perduto. Il Pisa ci prova: sponda di Caracciolo sugli sviluppi di un calcio di punizione, Toure però non riesce ad impattare la sfera e lo Spezia recupera il possesso. Punizione di Salvatore Esposito per lo Spezia con palla che termina sopra la traversa. Intanto la bandierina sotto la gradinata ha bisogno di essere cambiata. Sono intanto cinque i minuti di recupero concessi in questo finale di primo tempo. Lo Spezia conquista una punizione. Salvatore Esposito se ne incarica calcia dalla tre quarti e pesca la testa di Bertola che gira alle spalle di Semper: 0-2. Il controllo al VAR conferma la validità del gol. La risposta nerazzurra però non si fa attendere con il colpo di testa di Tourè, che punisce Sarr insaccando il cross dalla trequarti di Tramoni: 1-2. I nerazzurri tornano in partita proprio a pochi secondi dal duplice fischio di chiusura del primo tempo. Alla fine sono stati addirittura sette i minuti di recupero, complici le numerose interruzioni nel corso della prima frazione.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa subito due cambi: dentro Piccinini in luogo di Jevsenak già ammonito e Bonfanti per Calabresi. La prima conclusione verso la porta è di Tramoni palla non di molto alta rispetto al palo di sinistra della porta di Sarr. Sono ancora i nerazzurri a rendersi pericolosi con una punizione calciata da Tramoni di pochissimo alta rispetto all’incrocio dei pali. Mister D’Angelo cambia: fuori Pio Esposito e dentro Di Serio che alla vigilia veniva dato tra i titolari. Accelerazione di Tramoni (58′ che va giù dopo un contatto con Mateju. Sembra rigore netto. Per Manganiello non c’è nulla, Moreo viene ammonito per proteste così come mister Inzaghi. Gli animi si surriscaldano in campo, Manganiello sembra in confusione. Il pubblico protesta. Il Pisa cerca di riorganizzarsi con le sue trame di gioco. Pisa vicino al gol al 66: flipper impazzito in area dello Spezia, Tourè colpisce sul primo palo e Sarr respinge, arriva Canestrelli sul tap-in, ma ancora l’estremo difensore ligure si oppone con l’aiuto della sua difesa. Incredibile. Mister Inzaghi manda in campo Lind in luogo di Bonfanti e Angori per Beruatto. Il Pisa spinge e il pareggio finalmente arriva (78′): angolo dalla sinistra più alto di tutti in area svetta Canestrelli che mette alle spalle di Sarr: 2-2. La Cetilar Arena esplode di gioia. E’ un pareggio meritato. Dopo il 2-2 esce Moreo per far posto al nuovo arrivato Leris. Nel frattempo sul taccuino di Manganiello finiscono per due falli veniali Giovanni Bonfanti e Marius Marin. Lo Spezia sostituisce Aurelio in luogo di Vignali. La gara non ha un attimo di tregua. Sono cinque i minuti di recupero. Il Pisa prova a vincerla ma è lo Spezia a guadagnare un corner, Semper però esce e blocca. E’ l’ultima azione della partita. Finisce 2-2.

PISA – SPEZIA 2-2

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (46′ Bonfanti G.), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Jevsenak (46′ Piccinini), Marin, Beruatto (68′ Angori); Moreo (79′ Leris), M. Tramoni; Bonfanti N. (68′ Lind) A disp. Nicolas, Loria, Mlakar, Hojholt, Vignato, Rus, Arena. All. Filippo Inzaghi.

SPEZIA (3-4-1-2): Sarr; Mateju, Hristov, Bertola; Elia, Nagy, S. Esposito, Bandinelli, Aurelio (84′ Vignali); Soleri (75′ Falcinelli), Pio Esposito (56′ Di Serio). A disp. Mascardi, Mosti, Wisniwski, Degli Innocenti, Corradini, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo (Ass. Fontemurato – Di Giacinto). Quarto uomo: Maccarini. VAR: Ghersini. AVAR: Minelli.

RETI: 21′ Pio Esposito (S), 47′ Bertola (S), 50′ Tourè (P), 78′ Canestrelli (P)

NOTE: Serata calda, il terreno si presenta in perfette condizioni. Ammoniti Jevesnak (P), Salvatore Esposito (S), Moreo (P), Filippo Inzaghi (P), G. Bonfanti (P), Marin (P). Angoli 7-1. Rec pt 7′, st 5′. Spettatori 8.770.

Last modified: Agosto 18, 2024