Luca D’Angelo: “Un buon punto. La squadra ha reagito con il giusto carattere”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:43 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo commenta il buon pareggio ottenuto contro il Venezia.

“Alla prima occasione abbiamo preso gol la partita si è fatta difficile. Primo tempo male. Nella ripresa la squadra ha fatto bene ed ha trovato il pareggio meritato. Nagy e Gargiulo li ho tolti perché erano ammoniti e avevamo bisogno di due difensori che potessero anche commettere anche fallo. Di positivo c’è che la squadra ha dimostrato il giusto carattere ed ha reagito bene allo svantaggio. Non mi sono piaciuti gli ultimi sette otto minuti, ci siamo allungati e allargati rischiando di prendere il gol. Per Gliozzi è stato difficile ritirare il rigore dopo averlo sbagliato ma è stato molto bravo e freddo. Barba e Livieri non li abbiamo rischiati, ma entrambi potranno credo allenarsi domenica ed essere a disposizione per la prossima gara contro il Perugia”.

