Luca D’Angelo: “Servirà entusiasmo e l’appoggio del pubblico”

PISA – In preparazione alla sfida contro il Cagliari, ha parlato davanti a microfoni e taccuini il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo.

di Giovanni Manenti

GLI AVVERSARI. “Il Cagliari è una squadra forte con giocatori che per poco non hanno disputato i Mondiali e con un allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano, credo che la chiave per la gara di lunedì contro il Cagliari dovrà essere l’entusiasmo e l’appoggio del pubblico che non è mai mancato“.

MASUCCI NI, TOURE’ OUT. “Dobbiamo valutare solo la condizione di Masucci, l’unico in dubbio, a parte Tourè che sarà sicuramente assente“.

LE PROSSIME SFIDE. “Non posso pensare alle prossime partite in ottica playoff, ma affrontare una gara alla volta, mentre sono rimasto stupito dalle eccessive critiche per la sconfitta di Cosenza, dove ribadisco che non avremmo meritato di perdere, avendo altresì affrontato una delle squadre più in forma del campionato, così come non abbiamo idea di mollare niente in ottica terzo e quarto posto, anche se io non mi sono mai posto il problema di cosa facciano gli altri, pensando solo a conquistare più punti possibili. È vero, in questo girone di ritorno abbiamo offerto prestazioni altalenanti e questo sta in parte condizionando anche mentalmente i ragazzi che comunque vedo ben concentrati in allenamento e desiderosi di riscattare la sconfitta di Cosenza“.

PISA VUOL DIRE FIDUCIA. “Credo che dobbiamo essere più fiduciosi nelle nostre possibilità considerato come il campionato era iniziato, mentre vedo un pò troppa perplessità in giro e questo i ragazzi non se lo meritano, facendo passare in sott’ordine il fatto che la squadra sia ancora in lotta per i playoff, il che è percepito anche dai giocatori che possono essere condizionati da questo stato di cose e non scendono in campo con la giusta libertà mentale“.

SU TORREGOL E ZUELLI. “Torregrossa sta bene e può essere determinante in questo finale di stagione, così come sono molto contento di come Zuelli è entrato in campo sabato scorso a Cosenza ed anche lui potrà dare una grossa mano“.

