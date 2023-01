Guasto alla rete idrica a San Giuliano Terme

Scritto da admin• 9:27 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Guasto sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme, venerdì 20 gennaio, si stanno verificando mancanze d’acqua in via Ulisse Dini, nel tratto compreso tra il passaggio a livello e via Matteotti.

I tecnici sono già sul posto e stanno predisponendo l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio idrico, al momento previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Last modified: Gennaio 20, 2023