Luca D’Angelo: “La vittoria contro la Reggina deve darci il giusto slancio”

PISA – Un mister Luca D’Angelo sicuramente soddisfatto a fine gara nel commentare il successo del Granillo della propria squadra contro la Reggina.

di Maurizio Ficeli

“Nel primo tempo, all’inizio abbiamo un po’ sofferto perché nei primi 25′ la Reggina spingeva, però ci siamo difesi bene, anche se in fondo abbiamo rischiato solo in un occasione. Nel secondo tempo siamo stati meglio dei nostri avversari. Questa è sicuramente una vittoria che deve darci la giusta determinazione, per affrontare le prossime gare”.

Il tecnico nerazzurro parla dei singoli: “Bene Gargiulo, Moreo è in crescita, siamo felici che Sibilli sia rimasto con noi, perché è un giocatore importante, speriamo ora anche nel ritorno di Torregrossa”.

