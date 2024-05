Lotta alla corruzione: ruolo della Costituzione e dell’azione politica

Scritto da admin• 4:23 pm• Pisa, Cultura

PISA – La sede locale dell’Università di Pisa per il Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione (conosciuto come Master APC) terrà un evento il 10 maggio 2024 alle ore 18 presso l’Aula Magna del Palazzo della Sapienza in Via Curatone e Montanara 15.

L’evento, intitolato “La Costituzione e la Politica: Promuovere un’Azione Istituzionale e Civica contro la Corruzione”, è sarà condotto insieme a Rosy Bindi, ex presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

