Fabio Pusterla premiato con il premio “Montale Fuori di Casa” a Pisa

PISA – Il “Premio Montale Fuori di Casa” ritorna a Pisa, una città con una solida tradizione letteraria, dopo aver onorato il critico professore Alberto Casadei nel 2022. La cerimonia di premiazione, patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa, si terrà giovedì 9 maggio, alle ore 17 nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

Dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa, seguiranno gli interventi della Presidente del Premio Adriana Beverini, della Vicepresidente Barbara Sussi e del Consigliere Paolo Stefanini. Dialogherà con il premiato il professore Alberto Casadei.

Il destinatario del premio è Fabio Pusterla, un rinomato poeta e italianista dell’Università di Lugano, riconosciuto a livello internazionale. La sua poesia, influenzata dalla sua posizione privilegiata al crocevia delle culture e delle lingue europee, si concentra sulle minime cose della vita quotidiana, che rappresentano simbolicamente la fine di grandi illusioni.

Pusterla, un maestro nell’insegnare la poesia, è stato scelto per questo premio in virtù della sua sensibilità nel cogliere i fermenti globali riflessi nelle piccole cose, proprio come faceva il grande Montale. Nel corso degli anni, il Premio Montale ha premiato diversi altri poeti di livello internazionale come Marcia Theophilo, Jean Luc Gag, Luis Garcia Montero e Ciaran Carson.

La cerimonia concluderà con la donazione di copie del libro di Fabio Pusterla, “Tremalume” (Marcos Y Marcos).

Fabio Pusterla, nato nel 1957, è attivo anche come saggista e traduttore e ha ricevuto numerosi riconoscimenti prestigiosi nel corso della sua carriera, tra cui il Premio Montale, il Premio Gottfried Keller e il Premio Carducci.

