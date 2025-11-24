Lorenzo Sciapi non si ferma più: 11 reti e primato in classifica cannonieri

Written by Leonardo Miraglia• 4:04 pm• Calcio dilettanti

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 24 novembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Davide Mearini Fratres Perignano 2019 4 VII Francesco Di Paola San Giuliano 4 VIII

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 11 (3) I Gabriel Folegnani Saline 4 VII Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 4 IX

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 6 I

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniato 6 (1) II Mirko Maccari Stella Rossa 4 (1) X

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 7 (1) I Francesco Cacciapuoti Selvatelle 6 IV Alessio Giorgi Atletico Etruria 5 VI Vincenzo Passalacqua Pomarance 5 VII Simone D’Amore Pecciolese 4 IX Filippo Bracci Capannoli San Bartolomeo 4 X

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 8 I Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 8 (2) II Marco Collecchi San Prospero Navacchio 7 III Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 6 (1) IV Alessio Moretti Crespina Calcio 6 V Matteo Bahiti Porta a Lucca 5 (1) VI Alessandro Ercole Castelfranco Calcio 5 VII Alessandro Bianco Crespina Calcio 4 (1) VIII Diego Luperini Porta a Lucca 4 IX Emanuele Covato Corazzano 4 X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) IV

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 8 (1) I Gabriele Giannini Golena d’Arno 7 II Abdelkrim Bouragba Lajatico 6 III Davide Pettenon Marinese 1925 6 (1) IV Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 6 (3) V Emanuele Fiumicelli Lajatico 5 (2) VI Jones Bohuam San Frediano Calcio 5 VII Dario Piacenti Marinese 1925 5 VIII Mirko Nastasi Golena d’Arno 5 (1) IX Luca Guerrini Montefoscoli Calcio 4 X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 8 (3) I Alessio Cardini Marciana 2.0 7 II Claudio Paja Santacroce calcio 6 (3) III Manuel Ciolli Perignano 5 V Marco Vannozzi Atletico Le Melorie 5 (2) VI Tommaso Giuntoli Monteserra 5 VII Filippo Marchetti La Fornace 5 VIII Marco Benedetti Santacroce Calcio 4 IX Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 4 X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Novembre 24, 2025