Lorenzo Sciapi non si ferma più: 11 reti e primato in classifica cannonieri

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 24 novembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Eccellenza, girone A

NomeSquadraReti segnate Posizione
Davide MeariniFratres Perignano 20194VII
Francesco Di PaolaSan Giuliano4VIII

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco11 (3)I
Gabriel FolegnaniSaline4VII
Eneri TarajMobilieri Ponsacco4IX

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166I

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato6 (1)II
Mirko MaccariStella Rossa4 (1)X

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica7 (1)I
Francesco Cacciapuoti Selvatelle6IV
Alessio GiorgiAtletico Etruria 5VI
Vincenzo PassalacquaPomarance5VII
Simone D’AmorePecciolese4IX
Filippo BracciCapannoli San Bartolomeo4X

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio8I
Marco PuccioniCapanne Calcio 19898 (2)II
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7III
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio6 (1)IV
Alessio MorettiCrespina Calcio6V
Matteo BahitiPorta a Lucca5 (1)VI
Alessandro ErcoleCastelfranco Calcio5VII
Alessandro BiancoCrespina Calcio4 (1)VIII
Diego LuperiniPorta a Lucca4IX
Emanuele CovatoCorazzano4X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)IV

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 19298 (1)I
Gabriele GianniniGolena d’Arno7II
Abdelkrim BouragbaLajatico6III
Davide PettenonMarinese 19256 (1)IV
Francesco Bertini Montefoscoli Calcio6 (3)V
Emanuele FiumicelliLajatico5 (2)VI
Jones BohuamSan Frediano Calcio5VII
Dario PiacentiMarinese 19255VIII
Mirko NastasiGolena d’Arno5 (1)IX
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio4X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 20058 (3)I
Alessio Cardini Marciana 2.07II
Claudio PajaSantacroce calcio6 (3)III
Manuel CiolliPerignano5V
Marco VannozziAtletico Le Melorie5 (2)VI
Tommaso GiuntoliMonteserra5VII
Filippo MarchettiLa Fornace5VIII
Marco BenedettiSantacroce Calcio4IX
Serigne Saliou MbayeStella Azzurra4X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

