Sospensione idrica a Bientina: intervento programmato il 27 novembre

BIENTINA – Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, giovedì 27 novembre, dalle 8.30 alle 16.30, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in via Pirandello.
Al momento del ripristino potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati comunque a risolversi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, venerdì 28 novembre, con le medesime modalità.
Acque si scusa per il disagio e ricorda che per informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Last modified: Novembre 24, 2025