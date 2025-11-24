Written by Novembre 24, 2025 4:11 pm Bientina

Sospensione idrica a Bientina: intervento programmato il 27 novembre

HomeBientinaSospensione idrica a Bientina: intervento programmato il 27 novembre

BIENTINA – Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, giovedì 27 novembre, dalle 8.30 alle 16.30, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in via Pirandello.

Al momento del ripristino potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati comunque a risolversi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, venerdì 28 novembre, con le medesime modalità.

Acque si scusa per il disagio e ricorda che per informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO

Last modified: Novembre 24, 2025
Previous Story
Lorenzo Sciapi non si ferma più: 11 reti e primato in classifica cannonieri
Next Story
La Città del Teatro celebra Ferdinando Falossi con la mostra ‘La magia di teste vuote’

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti