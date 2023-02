Lorenzo Bani: “Il Piano del Parco sta andando avanti”

Scritto da admin• 4:53 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Non vorrei continuare a rispondere a chi non conosce l’iter del piano integrato, le sue procedure ed i suoi effetti. Mentre invito coloro che sono disattenti a studiare, continuo a lavorare per trovare una soluzione di piano integrato attraverso incontri con i Comuni, le associazioni ambientaliste, le associazioni venatorie, gli agricoltori, le categorie economiche”, afferma Lorenzo Bani, presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli

“La cartografia di piano predisposta dai progettisti come bozza di discussione era stata consegnata solo ai Sindaci ma purtroppo è stata fatta circolare come stesura definitiva. Ecco perché ho parlato di speculazione elettorale e mi dispiace che un autorevole esponente della Lega (partito che esprimeva il sottosegretario alla difesa favorevole alla caserma a Coltano) non tenga conto dell’impegno che l’ente ed i suoi uffici stanno mettendo nella definizione del piano. Se stiamo ascoltando tutti è una vittoria della partecipazione ed io sono soddisfatto degli incontri con i Sindaci che, a parte Pisa paralizzata dalle elezioni, stanno sostenendo le nostra azione, così come sono soddisfatto degli incontri con importanti imprenditori che mi hanno chiesto di entrare nel Parco per favorire un turismo di qualità e sostenibile. Sicuramente andrò anche a Coltano ad incontrare cittadini, associazioni e categorie agricole per continuare un percorso di dialogo e di inclusione. Non risponderò più a provocazioni, ma lo farò con una bozza definitiva di piano che sarà il frutto di questa campagna di ascolto e di interlocuzione”, conclude Lorenzo Bani.

