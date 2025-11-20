Corso di formazione gratuito con Alfea cinematografica per lavorare nel mondo del cinema e della tv

Written by Antonio Tognoli• 12:51 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In partenza a dicembre a Pisa un corso di formazione gratuito per lavorare nel mondo del cinema e della tv. Sono aperte fino al 24 novembre le iscrizioni per diventare tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programma televisivi, documentari e riprese cinematografiche per la produzione di film.

Il percorso formativo, in programma da novembre 2025 a settembre 2026, è organizzato da Alfea Cinematografica, in collaborazione con l’agenzia formativa Pegaso e Aforisma, si rivolge a disoccupati e inattivi ed è gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Al termine delle lezioni i partecipanti potranno gestire tutte le fasi di produzione audiovisiva: dalle riprese e montaggio fino alla post produzione video e audio, passando per fotografia, linguaggio cinematografico, direzione del set e competenze digitali. Oltre alle lezioni, si terranno laboratori e stage nelle aziende del settore.

L’Agenzia formativa Pegaso Lavoro, inoltre, propone un corso gratuito per addetto alla comunicazione, alla promozione di servizi/prodotti di una struttura pubblica o privata e alla facilitazione di servizi telematici.

La domanda di iscrizione ai percorsi formativi deve essere presentata su apposito documento regionale scaricabile dal sito dei soggetti partner di progetto e www.alfea.it, www.pegasolavoro.eu, www.aforismatoscana.net, da restituire debitamente compilato.

