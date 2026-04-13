Written by Aprile 13, 2026 4:12 pm Pisa, Attualità, Sport

Lo Spezia in ritiro a Tirrenia fino alla sfida contro il SudTirol

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PISA – Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Mantova, lo Spezia Calcio è scivolato all’ultimo posto in Serie B e ha deciso che a partire da martedì 14 aprile, la squadra di Luca D’Angelo si trasferirà al Centro CONI di Tirrenia, dove resterà in ritiro fino alla sfida contro il Südtirol, penultima tappa prima della fine del campionato.

Non si tratta di una punizione imposta dalla società, ma di una scelta condivisa dallo spogliatoio: l’obiettivo è quello di ritrovare compattezza, lavorare lontano dalle pressioni e prepararsi al meglio per chiudere la stagione con dignità, provando a reagire in un momento estremamente delicato.

Last modified: Aprile 13, 2026
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