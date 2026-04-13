“Together We Are”, il nuovo progetto del Pisa Sporting Club

Written by Redazione• 4:13 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club estende il proprio impegno sociale lanciando l’ambizioso progetto “Together We Are”; obbiettivo del Club la sostenibilità in tutte le sue connotazioni e declinazioni.

A cominciare dal mondo dei più giovani e dalle Scuole attraverso un percorso che il Club Nerazzurro, assieme alla propria Academy e prestigiosi partners come la Fondazione “Io sto con Chiara”, il Festival “Goal”, e il Servizio Dietetico SD Professioni Tecnico Sanitarie della Riabilitazione AOUP porterà avanti nelle prossime settimane negli istituti del territorio per approfondire e parlare di temi importanti come l’inclusione, la lotta al razzismo, il benessere digitale e il rapporto tra alimentazione e sport.

Temi che al giorno d’oggi sono sempre più importanti e condivisi e che il calcio con la sua capacità mediatica e la sua trasversalità può veicolare con forza, soprattutto verso le nuove generazioni. Per questo il Pisa Sporting Club si è impegnato profondamente in questo progetto, in una partita da giocare fuori dal campo ma altrettanto importante e impattante sul territorio, e non solo. Questo perché tra gli obiettivi primari del Club c’è, da sempre, quello di contribuire a formare la propria community sui valori e sui principi fondamentali dello sport e del benessere comune.

Nello specifico questa prima espressione di “Together We Are” si articolerà su due progetti paralleli riguardanti, appunto, il mondo scolastico

“Dal Campo alla Cattedra”. Progetto in collaborazione con la Fondazione “Io sto con Chiara” e con Psicologia Clinica AOUP e il Servizio Dietetico SD Professioni Tecnico Sanitarie della Riabilitazione AOUP rivolto alle Classi Quarte e/o Quinte delle Scuole Primarie.

“Non supereremo mai questa fase”. Progetto inserito nel calendario di eventi di “Goal”, importante Festival cittadino che vuole raccontare con cura tutte le sfumature e le contraddizioni del mondo della narrazione calcistica attraverso i suoi protagonisti, rivolto agli Studenti e alle Studentesse delle Scuole Superiori

Questi gli Istituti Scolastici che saranno coinvolti e che ospiteranno i protagonisti dei progetti scuola, personalità del mondo Universitario, Sportivo, Mediatico e Sanitario.

– Istituto di Istruzione Superiore Statale “Antonio Pesenti”

– Scuola Primaria “C.Collodi”

– I.C.G. “Falcone”

– Scuola Primaria “F.Filzi”

Sui nostri canali ufficiali, ovviamente, seguiremo con grande attenzione il percorso di “Together We Are” raccontando passo dopo passo le esperienze raccolte dal Club e dai suoi partners.

Last modified: Aprile 13, 2026