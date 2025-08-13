Litorale pisano, l’assessore Mancini avvia incontri periodici con i cittadini

Written by admin• 2:23 pm• Pisa, Politica

PISA- L’assessore ai Lavori Pubblici, Qualità Urbana, Parchi e Verde Pubblico e Grandi Interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, Virginia Mancini, avvia da venerdì 22 agosto una serie di incontri periodici per raccogliere segnalazioni ed esigenze dei cittadini del Litorale pisano (Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone) e delle frazioni di San Piero a Grado e La Vettola.

«Mi sono insediata da pochi giorni – spiega Mancini – e ho voluto subito organizzare questi appuntamenti, come promesso, per ascoltare i cittadini del Litorale e delle frazioni. Sarò disponibile a confrontarmi su ogni tipo di problema, anche quelli apparentemente piccoli. Conosco bene la zona e, fin dalla nomina del sindaco Michele Conti, ho deciso di impegnarmi in prima persona per il Litorale».

Gli incontri si svolgeranno ogni 15 giorni, sempre di venerdì, dalle 8.30 alle 10.30 nella sala ricevimento al primo piano dell’ufficio anagrafe – distaccamento di Marina di Pisa (ex CPT 1) in via Camillo Guidi 2/A.

L’accesso sarà libero o su appuntamento, scrivendo a segreterialavoripubblici@comune.pisa.it o telefonando al 050 910505.

