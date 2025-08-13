Written by Agosto 13, 2025 2:25 pm Pisa, Attualità, Marina di Pisa, Tirrenia, TOP NEWS HOME PAGE

Ferragosto, controlli straordinari della Polizia Municipale in città e sul litorale di Pisa

PISA – Per Ferragosto, la Polizia Municipale di Pisa rafforzerà in modo straordinario i controlli in città e sul litorale. La decisione, assunta mercoledì 13 agosto durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rientra in un piano coordinato con Prefettura e Questura per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza di cittadini e turisti.

L’aumento di presenze previsto in questo periodo, complice il richiamo di eventi e manifestazioni, sarà gestito con un’intensificazione delle pattuglie sul territorio comunale, in particolare nel centro storico, sul litorale e lungo le principali arterie stradali. Previsto anche un potenziamento del servizio nelle ore serali e notturne per garantire una vigilanza capillare durante la notte di Ferragosto.

