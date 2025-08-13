Ex Stazione di Migliarino Pisano, ripulita l’area da Rfi

Written by Antonio Tognoli• 2:04 pm• Vecchiano, Attualità

Angori: “Come Amministrazione Comunale teniamo alta l’attenzione sulla questione”

VECCHIANO – Ripulita l’area della ex Stazione di Migliarino a cura di RFI, non cala comunque l’attenzione a cura della amministrazione Comunale di Vecchiano, anzi. “Nei giorni scorsi ho fatto un sopralluogo personalmente nell’area e ho notato che Rfi ha mantenuto già alcuni dei suoi impegni, ripulendo l’area dalla fitta vegetazione e iniziando a murare gli ingressi dei vecchi immobili in disuso“, afferma il Sindaco Massimiliano Angori.

“Tuttavia ho notato anche, nell’occasione, alcuni elementi legati alla pubblica incolumità, per cui ho preso nuovamente contatto con la Prefettura di Pisa e Rfi e, ringraziandoli per i Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica da me richiesti sul tema di una sempre maggiore sicurezza per il nostro territorio, ho invitato anche quanto prima a completare gli interventi in corso, arricchendoli di ulteriori misure, e a procedere anche alla rimozione totale di questi fabbricati in degrado e prossimi al centro abitato di Migliarino. Tali strutture infatti sono talmente usurate che non possono rappresentare il futuro di questa area, a prescindere dalla destinazione d uso della ex Stazione di Migliarino Pisano. Intanto è importante per una sempre maggiore sicurezza della Comunità procedere alla totale demolizione dei fabbricati“, conclude il Sindaco Angori.

Last modified: Agosto 13, 2025