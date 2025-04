‘L’Italia del Futuro: un voto per il lavoro e la cittadinanza’ – Incontro a Santa Croce

Written by admin• 9:39 am• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO- L’Associazione Arturo organizza l’incontro “L’Italia del Futuro – Un voto per il lavoro e la cittadinanza”, che si terrà sabato 5 aprile alle 17:30 nella Sala Vallini della Biblioteca Comunale di Santa Croce (Piazza Nazzi 1).

Dopo il successo dell’incontro “Italiani di fatto, cittadini di diritto”, che si è svolto il 1° marzo scorso al Circolo Arci Casa del Popolo di Castelfranco, l’Associazione Arturo propone un nuovo momento di confronto per informare e sensibilizzare sui temi legati ai referendum previsti per l’8 e il 9 giugno prossimi. I temi in discussione riguardano la proposta di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia necessari per richiedere la cittadinanza italiana, e la necessità di garantire maggiore dignità e diritti al lavoro.

Interverranno:

Senka Majda (Presidente Associazione Arturo)

Renato Carlo Rusconi (Assessore Educazione alla cittadinanza di Santa Croce sull’Arno)

Alessandro Gasparri (Segretario generale Cgil Pisa)

Osvaldo Ciaponi (ANPI Santa Croce)

Anna Brambilla (ASGI)

Alba Lala (CONNGI)

Alva S. Cabuhat (Studentessa Università di Firenze)

Artenisa Fili (Studentessa Università di Firenze)

Elhadji A. Dia (Presidente Associazione Cossan Centro Islamico Santa Croce sull’Arno)

L’incontro sarà moderato da Mohamed El Khaddar.

Last modified: Aprile 3, 2025