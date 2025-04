Incontro sull’Adorazione Eucaristica con Salvatore Martinez a San Miniato Basso

Written by admin• 9:29 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, San Miniato

SAN MINIATO- Domenica 6 aprile 2025, alle 15:30, nella chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso, il professor Salvatore Martinez (già presidente del Movimento Ecclesiale del Rinnovamento nello Spirito e docente di Teologia Etica Sociale alla Lumsa, nonché di Teologia dello Spirito Santo all’Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum») guiderà l’incontro dal titolo «Ritornare ad adorare il Signore per testimoniare la speranza». Durante l’incontro sarà presente anche il Vescovo Mons. Giovanni Paccosi.

Questo evento fa parte degli incontri formativi sull’adorazione eucaristica, rivolti a tutta la comunità e promossi dalla Diocesi di San Miniato, con il coordinamento di don Fabrizio Orsini, responsabile dell’Adorazione perpetua diocesana. L’obiettivo degli incontri è rafforzare la fede e promuovere una partecipazione attiva all’Adorazione Perpetua, che dal 2018 si svolge quotidianamente nella cappella di Capanne, un’iniziativa voluta dall’allora Vescovo Migliavacca e successivamente sostenuta dal Vescovo Paccosi.

Attualmente, l’Adorazione si tiene ogni giorno dalle 18:00 alle 24:00 e il sabato mattina dalle 8:00 alle 12:00. Durante i periodi liturgici intensi come l’Avvento e la Quaresima, così come nei momenti particolari della vita della Chiesa (come l’elezione del nuovo Vescovo), l’Adorazione si estende per l’intero arco delle 24 ore.

Il tema dell’incontro del 6 aprile sarà «Eucaristia mistero da vivere», un’opportunità per riflettere su come l’Eucaristia possa trasformare la nostra vita quotidiana e diventare un’autentica pratica spirituale. Questi eventi rientrano nel percorso formativo del Giubileo, ispirandosi all’esortazione apostolica Sacramentum Caritatis di Papa Benedetto XVI, che esplora le tre dimensioni fondamentali dell’Eucaristia: il mistero da credere, da celebrare e da vivere.

Il prossimo incontro si terrà giovedì 8 maggio alle 21:15, al Santuario Giubilare di San Rocco a Santa Croce sull’Arno, e sarà guidato dal Vescovo Giovanni Paccosi. Il tema trattato sarà «Eucaristia mistero da credere».

Gli appuntamenti sono aperti a tutti.

