Lirica all’Arsenale: l’opera dal vivo arriva al cinema per la seconda edizione del progetto culturale di Alfea Cinematografica

PISA – Torna al Cineclub Arsenale di Pisa la rassegna Lirica all’Arsenale, che trasformerà lo spazio cinematografico Sammartino in una sala d’opera, per ascoltare dal vivo le grandi pagine della lirica eseguite live da soprani, tenori e baritoni, accompagnati dal pianoforte.

Per cinque martedì, tra aprile e maggio (8, 15 e 29 aprile, 13 e 27 maggio, ore 18) al Cineclub arriveranno i capolavori di Puccini, di Mascagni, di Verdi e di altri nomi della storia della musica. In cartellone arie tratte da Tosca, La bohème, Gianni Schicchi, Cavalleria rusticana, Turandot, La traviata e altre opere.

Il progetto nasce da un’idea di Alfea Cinematografica ed è realizzato in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Comune di Pisa, Cineclub Arsenale e Associazione Alive. I concerti si chiuderanno sempre con un aperitivo in compagnia degli artisti. Sponsor dell’evento l’Agriturismo San Bastiano di Buti e l’azienda agricola Le Palaie di Peccioli.

La presentazione della rassegna e il primo concerto di opera dal vivo sono in programma per martedì 8 aprile, alle 18. Sul palco della sala Sammartino si esibiranno i soprani Brunella Carrari e Graziana Biondi, iltenore Leonardo Filidei e il pianista Gabriele Bonci.

Brunella Carrari. Dal 2003 è soprano stabile del coro del Teatro La Fenice di Venezia. Ha collaborato con gruppi vocali e strumentali barocchi, esibendosi in Italia e all’estero, è stata protagonista di opere e ha inciso composizioni inedite del Maestro Ennio Morricone.

Graziana Biondi. Laureata in canto lirico presso il conservatorio Arrigo Boito di Parma, ha tenuto concerti sia in Italia che all’estero in prestigiosi teatri e cattedrali da solista e con il Coro Santa Cecilia di Firenze. Ha approfondito gli studi della cimatica e del potere della musica facendo conferenze in tutta Italia ed in Germania con l’uso di uno strumento che rileva le onde sonore con il quale dimostra sperimentalmente come la musica modifichi la materia e gli effetti che può avere su tutto il composto umano. Tiene corsi di canto presso il Palazzo Pfanner a Lucca per l’Accademia Santa Cecilia di Firenze.

Gabriele Bonci. Gabriele Bonci è un pianista e organista. Laureato con lode presso il conservatorio “L. Boccherini” di Lucca, svolge attività artistica e didattica sul territorio nazionale. È organista titolare della cattedrale di Pescia.

Leonardo Filidei. Ha cominciato a studiare canto all’età da 14 anni. Da sempre affascinato dal mondo del teatro e dotato di voce tenorile, attualmente canta da solista e nel coro della città di Pontedera. Ha interpretato il ruolo di Alfredo Germont in Traviata e di Rinuccio in Gianni Schicchi. Non mancano nel suo curriculum numerosi concerti svolti in Toscana e fuori regione.

“Si tratta di un’iniziativa che realizziamo per il secondo anno consecutivo e che consiste in una serie di concerti dedicati al grande canto, con musica lirica e non, un genere che a Pisa non viene proposto con frequenza. Questo tipo di eventi è già presente in altre città turistiche italiane. Al Cineclub Arsenale un pianista e due cantanti eseguiranno i brani più celebri delle grandi opere del repertorio italiano” dichiara Alberto Gabbrielli del CineClub Arsenale “Abbiamo pensato a rendere l’evento disponibile a tutti, grazie a una traduzione in inglese della presentazione delle arie, che permetterà una fruizione internazionale, ma vogliamo offrire al pubblico un’esperienza musicale di alto livello nel mondo della lirica. Dopo il successo dello scorso anno, quest’edizione sarà arricchita da una maggiore varietà brani in cartellone”.

“Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto” – afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “ L’accoglienza turistica è un tema fondamentale per Pisa ed eventi come questo sono molto importanti per provare a trattenere il turista in città e allo stesso tempo uno stimolo a lavorare affinché la qualità dell’offerta sia davvero significativa. In questo senso iniziative mirate come Lirica all’Arsenale sono un esempio da seguire: questa è la strada da perseguire per raggiungere l’obiettivo di aumentare la permanenza nella nostra città ed avere un’offerta culturale e artistica adeguata alla fama di Pisa”.

“Un’iniziativa davvero pregevole, nata lo scorso anno con il pieno supporto dell’Assessorato al Turismo che ha subito creduto in questa opportunità. La prima edizione si è svolta in occasione del centenario della morte di Puccini, un anniversario che ha rappresentato il momento ideale per dare avvio a questo progetto” – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini – “L’iniziativa si inserisce nell’ampia offerta turistica cittadina per valorizzare Pisa non solo per il suo straordinario patrimonio artistico, gastronomico e culturale, ma anche per la capacità di offrire esperienze musicali di alto livello sia agli ospiti che ai cittadini”

Tra le arie indimenticabili proposte per i 5 martedì di lirica ci saranno E lucevan le stelle, trattada Tosca, considerata l’opera più drammatica e ricca di colpi di scena di Puccini. In questa celebre romanza Mario Cavaradossi è ormai pronto a morire e inizia a scrivere un’ultima lettera d’amore a Tosca, ma non riesce a terminarla invaso dai ricordi dei momenti dolci trascorsi con l’amata. Poi Mi chiamano Mimì, da La bohème di Giacomo Puccini, in cui la protagonista racconta di sé a Rodolfo; il suo è un animo gentile, che ama le piccole cose, la bellezza della natura, la semplicità della vita. Tra i pezzi in programma anche l’Intermezzo di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, uno dei più popolari dell’opera, melodia dolce e intensa, usata anche nel cinema come colonna sonora nel film Il Padrino – Parte III, o in Toro scatenato di Martin Scorsese. Chiusura con il più noto brindisi di Libiamo ne’ lieti calici da La Traviata, di Giuseppe Verdi: durante una festa a casa di Violetta Alfredo conosce la donna per la prima volta; le danze e la spensieratezza della serata portano i due a un brindisi in cui Violetta celebra la gioia, i piaceri della vita e la leggerezza dell’amore.

Costo biglietto. Intero: 18 euro; residenti: 15 euro, studenti: 9 euro. Acquisto alla biglietteria del Cineclub Arsenale

