Cantiere PNRR per la riqualificazione del mercato turistico, arrivate le prime 12 bancarelle in via Contessa Matilde

Attualità, Pisa

PISA – Nell’ambito dei lavori PNRR di riqualificazione del percorso turistico per arrivare all’area monumentale di Piazza dei Miracoli, sono state installate stamani le prime 12 nuove bancarelle che il Comune di Pisa ha acquisito per riqualificare l’area del mercato turistico.

L’Amministrazione Comunale illustrerà il cantiere in corso tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi, insieme ai nuovi banchi commerciali, in una conferenza stampa sul posto che si terrà la prossima settimana, per spiegare tempi e modalità dell’avanzamento dei lavori e dello spostamento graduale delle attività commerciali.

