Lenergy Pisa BS, gran colpo: arriva dal Viareggio Luca Bertacca: “Non vedo l’ora di cominciare”

PISA – Grande colpo in entrata in casa Lenergy Pisa: alla corte di mister Marrucci arriva il forte difensore Luca Bertacca.



Protagonista nelle scorse stagioni con la maglia del Viareggio e della nazionale italiana, il

giovane ma già esperto classe 2001 si è affermato finora in carriera con due scudetti under 20, uno scudetto in Serie A, un campionato europeo e le prestigiose medaglie d’argento dei giochi olimpici europei e del mondiale in azzurro. Già premiato come rising star 2022 in qualità di miglior giovane talento del mondo, per la prossima stagione Bertacca ha scelto di lasciare Viareggio per vestire la maglia del Lenergy Pisa, dove costituirà uno dei pilastri della

formazione nerazzurra impegnata sui campi d’Italia e d’Europa.

Queste le prime parole di Bertacca a Pisa: “Sono molto contento di iniziare questo nuovo

percorso e di mettermi a disposizione della squadra. Non vedo l’ora di cominciare“.

